Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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29.05.2026 02:17:56
CapitaLand Ascott Trust to divest The Robertson House for S$360 million
The hotel in Robertson Quay will be divested at 4% above book value.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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