Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
|
23.04.2026 02:24:56
CapitaLand China Trust’s Q1 NPI falls 3.5% to 282.4 million yuan
Gross revenue for the quarter falls 5.3% to 416.4 million yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitaland Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.