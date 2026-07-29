Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
|
29.07.2026 02:16:02
CapitaLand India Trust H1 DPU rises, distributable income up 8% at S$64.2 million
The distribution per unit of S$0.04 is 1% higher on the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitaland Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.