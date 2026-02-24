Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
24.02.2026 05:09:09
CapitaLand India Trust launches S$150 million private placement to fund two office building projects
The issue price will be between S$1.208 and S$1.237 per new unit – a discount of 2.6 to 4.9%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Capitaland Ltd.
