Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
|
31.12.2025 02:00:23
CapitaLand India Trust to divest 20.2% stakes in three data centre assets for 7 billion rupees
The assets will be acquired by CapitaLand Investment's development-focused data centre fund, which completed its first close with S$150 million in equity
