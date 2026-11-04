Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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04.11.2026 01:06:28
CapitaLand Investment 9M revenue dips 3% to S$1.5 billion despite growth in fee-related business
It is targeting the listing of its second China commercial Reit by end-2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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