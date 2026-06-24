CapitaLand Investment Aktie
WKN DE: A3C2HL / ISIN: SGXE62145532
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24.06.2026 06:30:03
CapitaLand Investment secures approval for its second C-Reit at 4.8 billion yuan
The assets in the Reit are Shenzhen Raffles City and CapitaLand Mall FuchengWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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