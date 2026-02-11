Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
|
11.02.2026 02:21:09
CapitaLand Investment shares fall 3.5% after posting H2 net loss
The asset manager’s latest S$142 million net loss marks a reversal from the S$148 million earnings reported a year earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitaland Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.