CapitaLand Investment Aktie
WKN DE: A3C2HL / ISIN: SGXE62145532
|
11.02.2026 00:43:16
CapitaLand Investment sinks into the red with S$142 million H2 net loss amid lower portfolio gains
Half-year operating profit up 30% at S$279 million
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitaland Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.