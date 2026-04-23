CapitaLand Investment Aktie
WKN DE: A3C2HL / ISIN: SGXE62145532
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23.04.2026 13:49:31
CapitaLand Investment to manage Income Insurance’s S$2.4 billion real estate investment portfolio
Including the new mandate, CLI has completed ‘over S$12.1 billion’ in Singapore deals in the past 16 monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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