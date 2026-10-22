Capitaland Aktie
WKN: 591032 / ISIN: SG1J27887962
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22.10.2026 02:00:37
CapitaLand Malaysia Trust’s Q3 DPU up 21.6% at RM0.0135 on industrial, logistics
Revenue up 9.1% at RM126.5 million, while net property income climbs 14.9% to RM79.4 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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