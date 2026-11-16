Capitalworks Emerging Markets Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at