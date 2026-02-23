|
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A äußerte sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
