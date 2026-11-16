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16.11.2026 06:31:29
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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