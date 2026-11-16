Capitalworks Emerging Markets Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Capitalworks Emerging Markets Acquisition A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at