28.01.2026 06:31:29
Capitan Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Capitan Mining hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
