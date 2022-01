Capitol Federal Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capitol Federal Financial hat am 28.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,160 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 51,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Capitol Federal Financial 48,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at