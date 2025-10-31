Capitol Federal Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Capitol Federal Financial lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Capitol Federal Financial einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 109,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,520 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 420,24 Millionen USD, während im Vorjahr 395,43 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at