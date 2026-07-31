Capitol Federal Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capitol Federal Financial hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Capitol Federal Financial 0,140 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,8 Millionen USD – ein Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capitol Federal Financial 105,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at