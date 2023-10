Capitol Federal Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Capitol Federal Financial hat am 25.10.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,130 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capitol Federal Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,0 Millionen USD im Vergleich zu 55,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,840 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Capitol Federal Financial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 158,21 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 215,42 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 175,68 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at