Capitol Federal Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capitol Federal Financial hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 110,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 103,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at