Capitol Federal Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capitol Federal Financial hat am 26.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,140 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz wurden 55,7 Millionen USD gegenüber 50,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,620 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 215,42 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Capitol Federal Financial 203,09 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 215,84 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at