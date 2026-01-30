Capitol Federal Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capitol Federal Financial äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Capitol Federal Financial im vergangenen Quartal 111,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Capitol Federal Financial 102,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at