Capitol Federal Financial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Capitol Federal Financial lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capitol Federal Financial ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 112,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,690 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Capitol Federal Financial 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 445,56 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 420,24 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at