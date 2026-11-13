Caplin Point Laboratories gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caplin Point Laboratories hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Caplin Point Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,44 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,32 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,30 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at