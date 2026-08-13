Caplin Point Laboratories informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Caplin Point Laboratories hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 23,27 INR. Im letzten Jahr hatte Caplin Point Laboratories einen Gewinn von 20,10 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,63 Prozent auf 6,10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at