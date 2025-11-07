Caplin Point Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Caplin Point Laboratories hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,32 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caplin Point Laboratories ein EPS von 17,22 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,34 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,83 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at