Caplin Point Laboratories präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Caplin Point Laboratories hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,56 INR. Im Vorjahresviertel hatte Caplin Point Laboratories 18,28 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,43 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,93 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at