Capman Debts Management AD Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capman Debts Management AD Registered äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Capman Debts Management AD Registered 0,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at