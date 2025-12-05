Capman Debts Management AD Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capman Debts Management AD Registered hat am 03.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Capman Debts Management AD Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,010 BGN vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 80,0 Prozent auf 0,0 Millionen BGN. Im Vorjahresviertel hatte Capman Debts Management AD Registered 0,1 Millionen BGN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at