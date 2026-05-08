CapMan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CapMan hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CapMan 0,020 EUR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CapMan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,4 Millionen EUR im Vergleich zu 13,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at