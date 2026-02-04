|
Capri: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Capri hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,96 USD. Im letzten Jahr hatte Capri einen Gewinn von -4,610 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,26 Milliarden USD umgesetzt.
