Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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30.10.2026 18:12:43
Capri Expects Michael Kors to Return to Growth in Fourth Quarter
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Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
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|Ausblick: Capri öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
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12.05.26
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Analysen zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
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