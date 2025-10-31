Capri Global Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Capri Global Capital hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,18 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Capri Global Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,24 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 7,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

