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29.07.2026 06:31:29
Capri Global Capital präsentierte Quartalsergebnisse
Capri Global Capital lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Capri Global Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,05 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,81 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 57,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Capri Global Capital einen Umsatz von 10,05 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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