Capri Global Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capri Global Capital ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Capri Global Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,35 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capri Global Capital ein EPS von 2,45 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 17,88 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at