Capri Holdings Aktie

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WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076

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01.11.2026 12:01:49

Capri Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its second quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Capri Holdings (NYSE:CPRI) announced that total revenue fell 5.5% year over year to $809 million. Operating income rose 55% to $31 million during the quarter as gross margins expanded.

For long-term investors, management's focus on pricing discipline and debt reduction signals a structural shift toward sustainable profitability. Three key takeaways from the call highlight how management plans to drive future value.

Management trimmed inventory marked down for clearance by roughly 40% and cut promotional days by about 50% at Michael Kors. Although fewer discounts created a short-term sales headwind in retail stores, the strategy lifted average unit retail price (AUR), which is the average price customers pay per item, and expanded gross margins.

Jimmy Choo generated revenue growth of 11.5% over the prior year, driven by expanding casual footwear styles and handbag collections. The luxury brand is attracting younger buyers while creating additional sales opportunities with existing customers.

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