Capri informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capri präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,440 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 769,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 797,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at