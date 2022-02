Capri nach Hammer-Zahlen: Aktie geht durch die Decke

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Capri kann am Mittwoch mit herausragenden Zahlen fürs dritte Quartal aufwarten. Das US-Modeunternehmen schlägt sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn deutlich die Markterwartungen. Und: Die Amerikaner heben ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Die Aktie geht im frühen US-Handel durch die Decke.Capri Holding, das hinter bekannten Top-Labels wie Michael Kors, Versace oder auch Jimmy Choo steht, verzeichnet im Berichtszeitraum im Vorjahresvergleich einen Gewinnsprung um 80 Prozent auf 322 Millionen Dollar – das entspricht 2,22 Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 1,69 Dollar gerechnet.Auch die Umsatzschätzungen wurden förmlich pulverisiert: Statt der erwarteten 1,47 Milliarden Dollar wies Capri Erlöse in Höhe von 1,61 Milliarden Dollar aus.Für das Gesamtjahr rechnet das US-Modeunternehmen nun mit Umsätzen von 5,56 Milliarden Dollar und einem Gewinn von sechs Dollar je Aktie. Die bisherigen Prognosen sahen Einnahmen von 5,42 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Anteilsschein von 5,34 Dollar vor.Und auch der längerfristige Ausblick macht Laune. "Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum", so Capri-Boss John Idol.Die Capri-Aktie, die vorbörslich bereits mit rund 14 Prozent vorn gelegen hat, gewinnt am Mittwoch rund sechs Prozent.