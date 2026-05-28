Capri präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capri hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,440 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,09 Prozent zurück. Hier wurden 796,0 Millionen USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Capri ein EPS von -10,000 USD je Aktie vermeldet.

Capri hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD sowie einen Umsatz von 3,48 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at