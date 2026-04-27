Capri Holdings Aktie

Capri Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076

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27.04.2026 07:00:00

Capri-Sun kämpft für Rückkehr zum Plastikstrohhalm - aber zu wenige machen mit

Der Zuckergetränkehersteller Capri-Sun setzt sich seit Jahren dafür ein, den Strohhalm aus Papier wieder gegen einen aus Plastik auszutauschen. Mit bemerkenswert wenig Erfolg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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