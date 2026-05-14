Capricor Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Capricor Therapeutics hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Capricor Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,530 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at