AxoGen Aktie
WKN DE: A1JMHK / ISIN: US05463X1063
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26.04.2026 16:38:05
Capricorn Fund Makes a Huge Bet on Nerve Repair With 687,000 Share Axogen (AXGN) Investment Worth $22.4 Million
According to a recent SEC filing, Capricorn Fund Managers Ltd initiated a new stake in Axogen (NASDAQ:AXGN) during the first quarter of 2026. The fund acquired 687,600 shares, with an estimated transaction value of $22.36 million using quarterly average pricing. As of March 31, 2026, the position was valued at $22.78 million, reflecting both the purchase and subsequent price movements during the quarter.Axogen is a healthcare company specializing in advanced surgical solutions for peripheral nerve injuries. The company leverages proprietary biologic and medical device technologies to address critical gaps in nerve repair, offering off-the-shelf and specialized products that reduce surgical complexity and improve patient outcomes. With a diversified product portfolio and a focused commercial strategy, Axogen maintains a competitive position in the nerve repair segment of the medical device industry.Before reading too much into Capricorn’s sudden interest in Axogen, it’s important to remember this company has reported steady losses, on a GAAP basis, for over a decade. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AxoGen Inc.
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23.02.26
|Ausblick: AxoGen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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28.10.25
|Ausblick: AxoGen gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu AxoGen Inc.
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