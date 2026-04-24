Waystar Aktie
WKN DE: A3EXMR / ISIN: US9467841055
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24.04.2026 18:47:44
Capricorn Fund Managers Dumps $18.4 Million Worth of Waystar Stock in Q1
According to an SEC filing dated April 24, 2026, Capricorn Fund Managers reduced its stake in Waystar (NASDAQ:WAY) by 692,554 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $18.38 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The position’s quarter-end value fell by $23.08 million, a figure driven by both the sale and market price changes.Following the sale, Waystar represents 0.17% of Capricorn’s $641.43 million in U.S. equity holdings.As of April 23, 2026, Waystar shares were trading at $24.85, down 32.5% over the past year and underperforming the S&P 500 by 65 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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