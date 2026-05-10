Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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10.05.2026 13:01:01
Capricor's Insider Just Sold Big — Her Options Tell the rest of the Story
Karen Krasney, EVP, General Counsel of Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR), exercised 25,000 options for common stock and immediately sold the resulting shares for a transaction value of approximately $793,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.70).* 1-year price change calculated using May 8, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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