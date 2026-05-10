Tell Aktie

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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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10.05.2026 13:01:01

Capricor's Insider Just Sold Big — Her Options Tell the rest of the Story

Karen Krasney, EVP, General Counsel of Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR), exercised 25,000 options for common stock and immediately sold the resulting shares for a transaction value of approximately $793,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.70).* 1-year price change calculated using May 8, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
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