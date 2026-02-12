Caprihans India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caprihans India lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,67 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -14,130 INR erwirtschaftet worden.

Caprihans India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at