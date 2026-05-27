Caprihans India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caprihans India hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,83 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -32,080 INR. Im Vorjahr waren -46,260 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,15 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 7,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at