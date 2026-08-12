Caprihans India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Caprihans India hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3,77 INR gegenüber -9,270 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Caprihans India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at