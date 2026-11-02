Caprihans India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Caprihans India hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,74 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,020 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Caprihans India 2,43 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at