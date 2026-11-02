|
02.11.2026 06:31:29
Caprihans India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Caprihans India hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,74 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,020 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Caprihans India 2,43 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!