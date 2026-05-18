Capro: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capro hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 38,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -51,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,42 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at