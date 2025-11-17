Capro hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capro hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Capro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 48,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -58,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 269,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,68 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at